Муштаков показал восьмой результат в забеге на тысячу метров на этапе Кубка мира в Минске
16:11
В Минске продолжается этап Кубка мира по конькобежному спорту. В забеге на 1 тысячу метров россиянин Виктор Муштаков показал восьмой результат.
Коньки
Минск (Белоруссия)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Томас Крол (Голландия) — 1.09,001
2. Нин Чжун Янь (Китай) — 1.09,220
3. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.09,275
4. Хейн Оттерспер (Голландия) — 1.09,379
5. Кай Фербей (Голландия) — 1.09,513
6. Масая Ямада (Япония) — 1.09,866
8. Виктор Муштаков (Россия) — 1.10,171
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