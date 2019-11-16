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Муштаков показал восьмой результат в забеге на тысячу метров на этапе Кубка мира в Минске

16:11

В Минске продолжается этап Кубка мира по конькобежному спорту. В забеге на 1 тысячу метров россиянин Виктор Муштаков показал восьмой результат.

Коньки

Минск (Белоруссия)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Томас Крол (Голландия) — 1.09,001

2. Нин Чжун Янь (Китай) — 1.09,220

3. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.09,275

4. Хейн Оттерспер (Голландия) — 1.09,379

5. Кай Фербей (Голландия) — 1.09,513

6. Масая Ямада (Япония) — 1.09,866

8. Виктор Муштаков (Россия) — 1.10,171

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