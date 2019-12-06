Россиянин Виктор Муштаков стал первым на этапе Кубка мира в Нур-Султане. Спортсмен преодолел дистанцию в 500 метров за 34,636 секунды.

Соотечественник Муштакова Руслан Мурашов — второй (34,641 секунды). Третье место занял канадец Алекс Буавер-Лакруа — 34,730 секунды.

Нур-Султан (Казахстан)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Виктор Муштаков (Россия) — 34,636

2. Руслан Мурашов (Россия) — 34,641

3. Алекс Буавер-Лакруа (Канада) — 34,730

4. Артем Арефьев (Россия) — 34,740

5. Ким Чун Хо (Корея) — 34,867

6. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,879

Этап Кубка мира по конькобежному спорту стартовал сегодня, 6 декабря и продлится до 8-го.