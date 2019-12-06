Муштаков — первый на этапе Кубка мира в Нур-Султане, Мурашов — второй
16:09
Россиянин Виктор Муштаков стал первым на этапе Кубка мира в Нур-Султане. Спортсмен преодолел дистанцию в 500 метров за 34,636 секунды.
Соотечественник Муштакова Руслан Мурашов — второй (34,641 секунды). Третье место занял канадец Алекс Буавер-Лакруа — 34,730 секунды.
Нур-Султан (Казахстан)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Виктор Муштаков (Россия) — 34,636
2. Руслан Мурашов (Россия) — 34,641
3. Алекс Буавер-Лакруа (Канада) — 34,730
4. Артем Арефьев (Россия) — 34,740
5. Ким Чун Хо (Корея) — 34,867
6. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,879
Этап Кубка мира по конькобежному спорту стартовал сегодня, 6 декабря и продлится до 8-го.
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