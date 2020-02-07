Мурашов выиграл забег на 500 метров на этапе КМ в Канаде, Кулижников и Муштаков также попали на пьедестал
23:06
Россияне занял весь пьедестал почета в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Калгари. Победу одержал Руслан Мурашов.
Второй результат показал Павел Кулижников, третий — Виктор Муштаков.
Коньки
Калгари (Канада)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Руслан Мурашов (Россия) — 34,043
2. Павел Кулижников (Россия) — 34,052
3. Виктор Муштаков (Россия) — 34,068
4. Тацуя Синхама (Япония) — 34,221
5. Ямато Мацуи (Япония) — 34,248
6. Ким Чун Хо (Корея) — 34,251...
18. Артем Арефьев (Россия) — 34,778
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