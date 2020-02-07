Мурашов выиграл забег на 500 метров на этапе КМ в Канаде, Кулижников и Муштаков также попали на пьедестал

Россияне занял весь пьедестал почета в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Калгари. Победу одержал Руслан Мурашов.

Второй результат показал Павел Кулижников, третий — Виктор Муштаков.

Коньки

Калгари (Канада)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Руслан Мурашов (Россия) — 34,043

2. Павел Кулижников (Россия) — 34,052

3. Виктор Муштаков (Россия) — 34,068

4. Тацуя Синхама (Япония) — 34,221

5. Ямато Мацуи (Япония) — 34,248

6. Ким Чун Хо (Корея) — 34,251...

18. Артем Арефьев (Россия) — 34,778