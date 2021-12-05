Мурашов стал третьим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
23:02
Российский конькобежец Руслан Мурашов занял третье место в забеге на дистанции 500 метров на третьем этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Еще один россиянин — Павел Кулижников — стал седьмым.
Победителем стал американец Джордан Штольц, показавший результат 34,318 секунды.
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Джордан Штольц (США) — 34.318
2. Йоэль Дуфтер (Германия) — 34.320
3. Руслан Мурашов (Россия) — 34.375
4. Дамьян Журек (Польша) — 34.401
5. Алекс Буавер-Лакруа (Канада) — 34.411
6. Бьерн Магнуссен (Норвегия) — 34.468...
7. Павел Кулижников (Россия) — 34.538
32. Виктор Лобас (Россия) — 35.400
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