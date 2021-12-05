Мурашов стал третьим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российский конькобежец Руслан Мурашов занял третье место в забеге на дистанции 500 метров на третьем этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Еще один россиянин — Павел Кулижников — стал седьмым.

Победителем стал американец Джордан Штольц, показавший результат 34,318 секунды.

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Джордан Штольц (США) — 34.318

2. Йоэль Дуфтер (Германия) — 34.320

3. Руслан Мурашов (Россия) — 34.375

4. Дамьян Журек (Польша) — 34.401

5. Алекс Буавер-Лакруа (Канада) — 34.411

6. Бьерн Магнуссен (Норвегия) — 34.468...

7. Павел Кулижников (Россия) — 34.538

32. Виктор Лобас (Россия) — 35.400