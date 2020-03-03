Медали чемпиона Олимпиады-1984 Малкова выставлены на продажу на интернет-аукционе за 150 тысяч рублей

Медали советского конькобежца Игоря Малкова выставлены на интернет-аукционе «Мешок».

Объявление опубликовано на сайте 18 февраля. На продажу выставлены знак чемпиона Олимпийских игр-1984 на дистанции 10000 метров, золотая медаль чемпиона Европы-1984 на 5000 метров, серебряная медаль ЧМ-1984 на 5000 метров и бронзовая медаль ЧМ-1986 на 10000 метров.

Начальная общая стоимость лота оценена в 150 тысяч рублей, торги открыты до 4 марта.

9 февраля Малкову исполнилось 55 лет. Бывший конькобежец является почетным гражданином Первоуральска.