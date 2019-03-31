Лобышева объявила о завершении карьеры

Российская конькобежка Екатерина Лобышева приняла решение завершить карьеру. 34-летняя спортсменка не выступала последние два сезона.

- Я завершила свою спортивную карьеру. Теперь плотно займусь собственной школой в Коломне и другими проектами, - цитирует ТАСС Лобышеву. - Можно сказать, что мне пришлось уйти по семейным обстоятельствам, конечно же, были силы и возможности еще выступать, но я просто выбрала семью, нужно воспитывать дочку. Нет возможности сконцентрироваться на спорте, поэтому пришлось принять это решение.

Лобышева является бронзовым призером командных гонок на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов.