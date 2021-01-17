Россиянка Евгения Лаленкова стала второй на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы в классическом и спринтерском многоборье.

Первое место заняла голландка Антуанетта де Йонг. Замкнула тройку ее соотечественница Джой Бен.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Женщины

Классическое многоборье

1 500 м

1. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 1.54,83

2. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.55,49

3. Джой Бен (Голландия) — 1.55,89

4. Мартина Сабликова (Чехия) — 1.56,17

5. Елизавета Голубева (Россия) — 1.56,64

6. Никола Здрагалова (Чехия) — 1.56,87

11. Наталья Воронина (Россия) — 1.58,66

Положение после трех дистанций

1. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 117,531

2. Ирена Схаутен (Голландия) — 118,518

3. Елизавета Голубева (Россия) — 118,735

4. Джой Бен (Голландия) — 118,940

5. Мартина Сабликова (Чехия) — 118,998

6. Наталья Воронина (Россия) — 119,233

7. Евгения Лаленкова (Россия) — 119,274