Лаленкова — вторая на дистанции 1500 м на чемпионате Европы в многоборье
Россиянка Евгения Лаленкова стала второй на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы в классическом и спринтерском многоборье.
Первое место заняла голландка Антуанетта де Йонг. Замкнула тройку ее соотечественница Джой Бен.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
Женщины
Классическое многоборье
1 500 м
1. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 1.54,83
2. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.55,49
3. Джой Бен (Голландия) — 1.55,89
4. Мартина Сабликова (Чехия) — 1.56,17
5. Елизавета Голубева (Россия) — 1.56,64
6. Никола Здрагалова (Чехия) — 1.56,87
11. Наталья Воронина (Россия) — 1.58,66
Положение после трех дистанций
1. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 117,531
2. Ирена Схаутен (Голландия) — 118,518
3. Елизавета Голубева (Россия) — 118,735
4. Джой Бен (Голландия) — 118,940
5. Мартина Сабликова (Чехия) — 118,998
6. Наталья Воронина (Россия) — 119,233
7. Евгения Лаленкова (Россия) — 119,274
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