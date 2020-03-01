Лаленкова стала второй на дистанции 1500 метров на ЧМ в многоборье

На чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье в Хамаре (Норвегия) завершились соревнования женщин на дистанции 1500 метров.

Победила голландка Ирен Вюст. Второй стала россиянка Евгения Лаленкова. На третьей позиции японка Нана Такаги.

После трех дистанций Лаленкова занимает четвертое место. Вюст лидирует в генеральной классификации.

Хамар (Норвегия)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Женщины

1 500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.53,89

2. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.54,85

3. Нана Такаги (Япония) — 1.55,15

4. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 1.55,19

5. Ивана Блонден (Канада) — 1.55,21

6. Мелисса Вейфье (Голландия) — 1.55,72

9. Елизавета Казелина (Россия) — 1.56,39

10. Наталья Воронина (Россия) — 1.56,68

Положение после трех дистанций

1. Ирен Вюст (Голландия) — 117,356

2. Ивана Блонден (Канада) — 118,016

3. Мелисса Вейфье (Голландия) — 118,191

4. Евгения Лаленкова (Россия) — 118,289

5. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 118,352

6. Нана Такаги (Япония) — 118,674

9. Елизавета Казелина (Россия) — 119,126

12. Наталья Воронина (Россия) — 119,791