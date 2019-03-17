Лаленкова и Школин победили на чемпионате России в классическом многоборье в Челябинске

Евгения Лаленкова и Егор Школин победили на чемпионате России в классическом многоборье в Челябинске, сообщает официальный Твиттер союза конькобежцев России.​ Турнир проходит с 16 по 17 марта.

Чемпионат России

Женщины

Классическое многоборье

1. Евгения Лаленкова – 166,126 (40,06/ 4.10,79/1.59,86/7.23,15)

2. Ольга Граф – 170,031 (41,54/4.18,97/2.02,18/7.26,04)

3. Елена Еранина – 171,747 (40,74/4.20,33/2.03,50/7.44,53)

Мужчины

Классическое многоборье

1. Егор Школин – 156,590 (37,34/6,38,92/1.50,29/14.11,91)

2. Егор Юнин – 158,296 (37,95/6,42,54/1.51,43/14.16,13)

3. Тимур Захаров – 158,969 (38,27/6.40,80/1.53,44/14.16,13)

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