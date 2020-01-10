Лаленкова и Шихова стали призерами чемпионата Европы на дистанции 1500 м

Голландская конькобежка Ирен Вюст стала победительницей чемпионата Европы на отдельных дистанциях на 1500 м. Второе место заняла россиянка Евгения Лаленкова, замкнула тройку ее соотечественница Екатерина Шихова.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

1 500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.54,88

2. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.55,22

3. Екатерина Шихова (Россия) — 1.55,31

4. Мелисса Вейфье (Голландия) — 1.55,42

5. Мартина Сабликова (Чехия) — 1.55,52

6. Елизавета Казелина (Россия) — 1.55,77