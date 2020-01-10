Коньки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Коньки

Лаленкова и Шихова стали призерами чемпионата Европы на дистанции 1500 м

22:12
Теги:

Голландская конькобежка Ирен Вюст стала победительницей чемпионата Европы на отдельных дистанциях на 1500 м. Второе место заняла россиянка Евгения Лаленкова, замкнула тройку ее соотечественница Екатерина Шихова.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

1 500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.54,88

2. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.55,22

3. Екатерина Шихова (Россия) — 1.55,31

4. Мелисса Вейфье (Голландия) — 1.55,42

5. Мартина Сабликова (Чехия) — 1.55,52

6. Елизавета Казелина (Россия) — 1.55,77

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир