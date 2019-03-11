Кулижников завоевал Кубок мира на дистанции 500 метров

Российский конькобежец Павел Кулижников на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити занял 12-е место на 500-метровке. Этого ему хватило для того, чтобы выиграть общий зачет Кубка мира на этой дистанции.

Это вторая победа россиянина в Кубке мира. Ранее он выигрывал трофей в 2015 году.

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Финал

Мужчины

500 м

1. Тацуя Синхама (Япония) - 33,790

2. Ча Мин Кю (Корея) - 34,030

3. Юма Мураками (Япония) - 34,104

4. Виктор Муштаков (Россия) - 34,168

5. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,281

6. Рехеи Хага (Япония) - 34,304

11. Руслан Мурашов (Россия) - 39,280

12. Павел Кулижников (Россия) - 41,283