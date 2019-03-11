Кулижников завоевал Кубок мира на дистанции 500 метров

Российский конькобежец Павел Кулижников на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити занял 12-е место на 500-метровке. Этого ему хватило для того, чтобы выиграть общий зачет Кубка мира на этой дистанции.
Это вторая победа россиянина в Кубке мира. Ранее он выигрывал трофей в 2015 году.
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Финал
Мужчины
500 м
1. Тацуя Синхама (Япония) - 33,790
2. Ча Мин Кю (Корея) - 34,030
3. Юма Мураками (Япония) - 34,104
4. Виктор Муштаков (Россия) - 34,168
5. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,281
6. Рехеи Хага (Япония) - 34,304
11. Руслан Мурашов (Россия) - 39,280
12. Павел Кулижников (Россия) - 41,283
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