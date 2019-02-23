Кулижников занял третье место на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в Голландии

Российский конькобежец Павел Кулижников стал третьим на дистанции 1 000 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в голландском Херенвене. 24-летний россиянин показал результат 1 минута 08,06 секунды.
Первое место занял представитель Голландии Кьелд Нейс (1.07,86), второе - японец Масая Ямада (1.08,03). Россиянин Виктор Муштаков стал 9-м (1.08,93), Руслан Мурашов - 14-м (1.10,07).
Коньки
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Мужчины
1 000 м
1-й забег
1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.07,86
2. Масая Ямада (Япония) - 1.08,03
3. Павел Кулижников (Россия) - 1.08,06
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 1.08,19
5. Тацуя Синхама (Япония) - 1.08,57
6. Хейн Оттерспер (Голландия) - 1.08,67...
9. Виктор Муштаков (Россия) - 1.08,93...
14. Руслан Мурашов (Россия) - 1.10,07