Кулижников занял третье место на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в Голландии

Российский конькобежец Павел Кулижников стал третьим на дистанции 1 000 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в голландском Херенвене. 24-летний россиянин показал результат 1 минута 08,06 секунды.

Первое место занял представитель Голландии Кьелд Нейс (1.07,86), второе - японец Масая Ямада (1.08,03). Россиянин Виктор Муштаков стал 9-м (1.08,93), Руслан Мурашов - 14-м (1.10,07).

Коньки

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Мужчины

1 000 м

1-й забег

1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.07,86

2. Масая Ямада (Япония) - 1.08,03

3. Павел Кулижников (Россия) - 1.08,06

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 1.08,19

5. Тацуя Синхама (Япония) - 1.08,57

6. Хейн Оттерспер (Голландия) - 1.08,67...

9. Виктор Муштаков (Россия) - 1.08,93...

14. Руслан Мурашов (Россия) - 1.10,07

Все о конькобежном спорте - здесь