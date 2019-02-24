Кулижников выиграл золото на ЧМ в спринтерском многоборье в Херенвене

Россиянин Павел Кулижников одержал победу в спринтерском многоборье на чемпионате мира в голландском Херенвене по итогам всех забегов.
24-летний спортсмен стал первым в истории России трехкратным чемпионом мира в данной дисциплине.
Второе итоговое место занял японец Тацуя Синхама, а третьим стал голландец Кьелд Нейс.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Мужчины
1 000 м
2-й забег
1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.07,80
2. Павел Кулижников (Россия) - 1.08,62
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 1.08,73
4. Нико Иле (Германия) - 1.08,76
5. Тацуя Синхама (Япония) - 1.08,82
6. Кай Фербей (Голландия) - 1.08,85
10. Виктор Муштаков (Россия) - 1.09,38
11. Руслан Мурашов (Россия) - 1.09,69
Итог
1. Павел Кулижников (Россия) - 137,390
2. Тацуя Синхама (Япония) - 137,805
3. Кьелд Нейс (Голландия) - 137,860
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 138,110
5. Кай Фербей (Голландия) - 138,490
6. Масая Ямада (Япония) - 138,755
9. Виктор Муштаков (Россия) - 138,955
10. Руслан Мурашов (Россия) - 139,400