Кулижников выиграл золото на ЧМ в спринтерском многоборье в Херенвене

Россиянин Павел Кулижников одержал победу в спринтерском многоборье на чемпионате мира в голландском Херенвене по итогам всех забегов.

24-летний спортсмен стал первым в истории России трехкратным чемпионом мира в данной дисциплине.

Второе итоговое место занял японец Тацуя Синхама, а третьим стал голландец Кьелд Нейс.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Мужчины

1 000 м

2-й забег

1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.07,80

2. Павел Кулижников (Россия) - 1.08,62

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 1.08,73

4. Нико Иле (Германия) - 1.08,76

5. Тацуя Синхама (Япония) - 1.08,82

6. Кай Фербей (Голландия) - 1.08,85

10. Виктор Муштаков (Россия) - 1.09,38

11. Руслан Мурашов (Россия) - 1.09,69

Итог

1. Павел Кулижников (Россия) - 137,390

2. Тацуя Синхама (Япония) - 137,805

3. Кьелд Нейс (Голландия) - 137,860

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 138,110

5. Кай Фербей (Голландия) - 138,490

6. Масая Ямада (Япония) - 138,755

9. Виктор Муштаков (Россия) - 138,955

10. Руслан Мурашов (Россия) - 139,400

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