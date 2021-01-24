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Кулижников выиграл дивизион В на этапе Кубка мира

11:56

Россиянин Павел Кулижников победил в дивизионе В на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене. Он пробежал дистанцию за 34,798 секунды.

Кулижников соревновался в дивизионе B, так как упал на первой пятисотке в субботу.

Также на дистанции 500 метров упали голландец Кай Вербай и немец Йоэль Дюфтер.

Они в дивизионе В и заняли второе (35,071) и третье (35,135) места соответственно.

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