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Сегодня, 09:30

Кулижников считает, что его не пустят на Олимпиаду из-за старой дисквалификации

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Действующий рекордсмен мира на дистанции 500 метров, конькобежец Павел Кулижников в интервью «СЭ» высказал опасение, что дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, которую он отбывал более 10 лет назад, может стать причиной недопуска на международные турниры.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о запуске программы нейтрального статуса. Списки спортсменов и тренеров в ISU необходимо представить до 1 февраля 2025 года.

— Допуск будет без права на ошибку: сразу — четыре этапа Кубка мира, первый — в США. Может затрясти, учитывая приличную паузу в международных стартах?

— Думаю, что трясло и пожестче, в разные времена. Все зависит от состояния. Когда ты уверен в своей форме, то волнуешься намного меньше. Бывало, когда я шел на чемпионат мира — и в день старта был настолько уверен в своей победе, что брал форму для награждения. Понимал, что даже если споткнусь — все равно буду в тройке призеров. Что выиграю, если просто проеду дистанцию без сбоев.

Бывало и обратное — когда встаешь на старт, но волнуешься так, что с места сдвинуться не можешь, настолько тебе плохо. И, кстати, бежал я тогда лучше всего.

— Если по какой-то причине нейтральный статус не дадут твоему тренеру Дмитрию Дорофееву, сможешь поехать один?

— Да я и сам не смогу, скорее всего, поехать: у меня же была дисквалификация за допинг.

— Этого нет в критериях.

— Придумают. Такое было в 2018 году, перед Олимпиадой. Я все помню очень хорошо.

Павел Кулижников. «Может, мне еще детородный орган отрезать?» Кулижников — о нейтральном статусе
Павел Кулижников
Коньки
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