Кулижников с рекордом выиграл в забеге на 1000 метров на этапе Кубке мира в Калгари
23:38
Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 1000 метров на этапе Кубке мира в Калгари.
Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды и установил новый рекорд катка.
Калгари (Канада)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 1.06,497
2. Томас Крол (Голландия) — 1.07,017
3. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.07,019
4. Нин Чжунянь (Китай) — 1.07,055
5. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.07,297
6. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.07,328...
9. Виктор Муштаков (Россия) — 1.07,586
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