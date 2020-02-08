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Кулижников с рекордом выиграл в забеге на 1000 метров на этапе Кубке мира в Калгари

23:38
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Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 1000 метров на этапе Кубке мира в Калгари.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды и установил новый рекорд катка.

Калгари (Канада)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 1.06,497

2. Томас Крол (Голландия) — 1.07,017

3. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.07,019

4. Нин Чжунянь (Китай) — 1.07,055

5. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.07,297

6. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.07,328...

9. Виктор Муштаков (Россия) — 1.07,586

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