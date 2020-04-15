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Кулижников развез продукты пенсионерам во время самоизоляции

14:04
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Конькобежец Павел Кулижников на период режима самоизоляции стал волонтерам и развез продукты пенсионерам в Коломне.

— Маска на месте, перчатки на месте — все меры предосторожности соблюдены, — говорится в сообщении Союза конькобежцев России (СКР) в Instagram. — Это самая быстрая доставка продуктов в мире. Павел Кулижников помог развезти продукты пенсионерам.

Из-за пандемии коронавируса в Москве и других регионах страны введен режим самоизоляции, и гражданам, в особенности пожилым рекомендовано выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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