Кулижников рассчитывает обновить мировой рекорд

Российский конькобежец Павел Кулижников отметил, что у него есть потенциал для обновления рекорда мира на дистанции 500 метров уже в этом сезоне.

— Многое зависит от того кто и по какой дорожке стартует, — цитируют «РИА «Новости» Кулижникова. — Время улучшить возможно, в конце концов там у меня был ужасный разгон. Уже за счет разгона можно прибавить.

В этом сезоне чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет на катке в Солт-Лейк-Сити, где Кулижников установил мировой рекорд (33,61 секунды).