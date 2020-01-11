Российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем чемпионата Европы на отдельных дистанциях на 500 метрах. Он на 0,09 секунды опередил Дайдая Нтаба из Голландии. Замкнул тройку другой россиянин Руслан Мурашов.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 34,38

2. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,47

3. Руслан Мурашов (Россия) — 34,59

4. Артур Ногаль (Польша) — 34,68

5. Ян Смекенс (Голландия) — 34,78

6. Кай Фербей (Голландия) — 34,91

20. Виктор Муштаков (Россия) — 38,13