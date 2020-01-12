Кулижников победил на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы

Российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем чемпионата Европы на отдельных дистанциях на 1000 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 7,09 секунды. Это является лучшим результатом катка.

Второе место занял представитель Голландии Томас Крол (1.07,82), тройку замкнул его соотечественник Кай Вербей (1.08,38).

Еще один россиянин Артем Арефьев стал девятым — 1.09,25

Коньки

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

1 000 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 1.07,09

2. Томас Крол (Голландия) — 1.07,82

3. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,38

4. Виктор Муштаков (Россия) — 1.08,82

5. Игнат Головатюк (Белоруссия) — 1.08,83

6. Дайдай Нтаб (Голландия) — 1.08,92

9. Артем Арефьев (Россия) — 1.09,25