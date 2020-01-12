Кулижников победил на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы
18:35
Российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем чемпионата Европы на отдельных дистанциях на 1000 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 7,09 секунды. Это является лучшим результатом катка.
Второе место занял представитель Голландии Томас Крол (1.07,82), тройку замкнул его соотечественник Кай Вербей (1.08,38).
Еще один россиянин Артем Арефьев стал девятым — 1.09,25
Коньки
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
1 000 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 1.07,09
2. Томас Крол (Голландия) — 1.07,82
3. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,38
4. Виктор Муштаков (Россия) — 1.08,82
5. Игнат Головатюк (Белоруссия) — 1.08,83
6. Дайдай Нтаб (Голландия) — 1.08,92
9. Артем Арефьев (Россия) — 1.09,25
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