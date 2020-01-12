Российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что удивился своему мировому рекорду на дистанции 1 000 метров на чемпионате Европы в голландском Херенвене. 25-летний спортсмен показал результат 1 минута 07, 09 секунды.

— В уме рекорд не держал. Выхожу на дистанцию и думаю, сбегаю как смогу, тем более что «пятисотку» выиграл, почувствовал, что все нормально, — приводит слова Кулижникова «РИА Новости». — Хотелось просто сбегать для себя, в удовольствие, потому что ноги уже тяжелые, тем более был до этого третий круг в тим-спринте. Но вот ты бежишь и понимаешь, что тебе не тяжело, а показывают быстрый результат. Думал, приеду по результату Кая Фербая примерно, по-прежнему рекорду, а тут — бам, новый рекорд. Я даже удивился.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье.