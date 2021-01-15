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Кулижников не выступит на чемпионате Европы по конькобежному спорту

12:40
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Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников пропустит чемпионат Европы в многоборье.

Чемпионат Европы состоится 16-17 января в Херенвене. Кулижников был запасным на этот турнир, после того как переболел коронавирусом.

«Он в принципе и стоял запасным на чемпионат Европы. И, учитывая, что недавно Павел переболел, мы решили поберечь спортсмена. Впереди чемпионат мира и этапы Кубка мира», — сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева РИА Новости.

При этом Кулижников находится с командой в Херенвене.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210115/kulizhnikov-1593171747.html

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