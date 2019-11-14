Кулижников может вернуться к третьему этапу Кубка мира

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что рекордсмен мира Павел Кулижников может восстановиться к третьему этапу Кубка мира.

Ранее Кулижников получил травму на тренировке и пропустит первые два этапа Кубка мира.

— Когда вернется Кулижников? Рассчитываем, что это произойдет на третьем этапе Кубка мира в Нур-Султане (6-8 декабря), — цитирует Барышеву служба информации Олимпийского комитета России. Его травма не очень серьезная, но мы решили не рисковать и дать Павлу спокойно восстановиться и подойти к главному старту сезона, февральскому чемпионату мира, на пике формы. Учитывая секунды, показанные Кулижниковым в октябре, надеемся на мощное и стабильное выступление.