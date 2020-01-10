Голландский конькобежец Томас Крол стал победителем чемпионата Европы на отдельных дистанциях на 1500 м. Второе место занял россиянин Денис Юсков.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

1 500 м

1. Томас Крол (Голландия) — 1.43,67

2. Денис Юсков (Россия) — 1.44,80

3. Патрик Руст (Голландия) — 1.44,82

4. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.45,43

5. Кун Фервей (Голландия) — 1.45,88

6. Синдре Хенриксен (Норвегия) — 1.46,27

11. Сергей Трофимов (Россия) — 1.47,56