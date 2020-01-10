Крол выиграл чемпионат Европы на дистанции 1500 м, Юсков — второй
10 января 2020, 23:07
Голландский конькобежец Томас Крол стал победителем чемпионата Европы на отдельных дистанциях на 1500 м. Второе место занял россиянин Денис Юсков.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
1 500 м
1. Томас Крол (Голландия) — 1.43,67
2. Денис Юсков (Россия) — 1.44,80
3. Патрик Руст (Голландия) — 1.44,82
4. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.45,43
5. Кун Фервей (Голландия) — 1.45,88
6. Синдре Хенриксен (Норвегия) — 1.46,27
11. Сергей Трофимов (Россия) — 1.47,56
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