Крол одержал победу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (США) завершились соревнования на дистанции 1000 метров у мужчин.
Победу одержал Томас Крол. Его результат — одна минута и 06,488 секунды. Вторым стал Кьелд Нейс. На третьей позиции Хейн Оттерспер. Все призеры представляют Нидерланды.
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Томас Крол (Нидерланды) — 1:06.448
2. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1:06.867
3. Хейн Оттерспер (Нидерланды) — 1:06.959
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1:07.007
5. Кай Фербей (Нидерланды) — 1:07.037
6. Мартен Лиив (Эстония) — 1:07.103
7. Коннор Хау (Канада) — 1:07.194
8. Лоран Дюбрей (Канада) — 1:07.305
9. Игнат Головатюк (Белоруссия) — 1:07.427
10. Корнелиус Керстен (Великобритания) — 1:07.439
11. Тайо Нономура (Япония) — 1:07.461
12. Мерьен Шеперкамп (Нидерланды) — 1:07.463
13. Аллан Даль Йоханссон (Норвегия) — 1:07.992
14. Масая Ямада (Япония) — 1:07.993
15. Ким Мин Сок (Корея) — 1:08.187
16. Ча Мин Кю (Корея) — 1:08.199
17. Венсан Де Этр (Канада) — 1:08.315
18. Антуан Желина-Болью (Канада) — 1:08.689
19. Риота Кодзима (Япония) (дисквалифицирован)
20. Виктор Муштаков (Россия) (не стартовал)
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