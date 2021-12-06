Крол одержал победу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (США) завершились соревнования на дистанции 1000 метров у мужчин.

Победу одержал Томас Крол. Его результат — одна минута и 06,488 секунды. Вторым стал Кьелд Нейс. На третьей позиции Хейн Оттерспер. Все призеры представляют Нидерланды.

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Томас Крол (Нидерланды) — 1:06.448

2. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1:06.867

3. Хейн Оттерспер (Нидерланды) — 1:06.959

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1:07.007

5. Кай Фербей (Нидерланды) — 1:07.037

6. Мартен Лиив (Эстония) — 1:07.103

7. Коннор Хау (Канада) — 1:07.194

8. Лоран Дюбрей (Канада) — 1:07.305

9. Игнат Головатюк (Белоруссия) — 1:07.427

10. Корнелиус Керстен (Великобритания) — 1:07.439

11. Тайо Нономура (Япония) — 1:07.461

12. Мерьен Шеперкамп (Нидерланды) — 1:07.463

13. Аллан Даль Йоханссон (Норвегия) — 1:07.992

14. Масая Ямада (Япония) — 1:07.993

15. Ким Мин Сок (Корея) — 1:08.187

16. Ча Мин Кю (Корея) — 1:08.199

17. Венсан Де Этр (Канада) — 1:08.315

18. Антуан Желина-Болью (Канада) — 1:08.689

19. Риота Кодзима (Япония) (дисквалифицирован)

20. Виктор Муштаков (Россия) (не стартовал)