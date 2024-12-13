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Сегодня, 15:44

Елистратов стал чемпионом России на дистанции 1500 метров

Руслан Минаев
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Конькобежец Семен Елистратов стал победителем чемпионата России на дистанции 1500 метров. Турнир проходит в Челябинске.

Елистратов преодолел дистанцию за 2 минуты 17,562 секунды. Второе место занял Валентин Кобызев (2 минуты 17,806 секунды). Третьим стал Владимир Балбеков (2.17,866).

У женщин чемпионкой России стала Анна Уразова (2.32,014). В тройке — Фаиля Аймалетдинова (2.32,110) и Виктория Чумбаева (2.32,202).

Чемпионат России завершится 15 декабря.

Семен Елистратов
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