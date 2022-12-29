Конькобежка Кошелева выиграла на дистанции 5000 метров на чемпионате России

Конькобежка Екатерина Кошелева стала победительницей на дистанции 5000 метров на чемпионате России. Она преодолела дистанцию за 7 минут и 20,46 секунды.

Второе место заняла Евгения Лаленкова (отставание 4,89 секунды), третьей стала Кристина Грумандь (20,03).

Лучшее время показала представительница Белоруссии Марина Зуева (7.15,09), но результаты белорусских спортсменов не входят в зачет чемпионата России.

У мужчин на дистанции 10000 метров победителем стал Владимир Семирунний, показавший время 13 минут и 30,21 секунды, вторым стал Сергей Трофимов (0,79), третье место занял Егор Юнин (19,70).

В женской командной спринтерской гонке победу одержали представительницы Москвы (1.32,19). Второе место заняла команда Санкт-Петербурга (2,00), третьими стали представительницы Челябинской области (2,65). Лучшее время показала команда Белоруссии (1.31,53).

В мужском командном спринте победу одержали представители Челябинской области — 1 (1.23,30). Второе место заняла сборная Москвы (0,78), третье — команда Санкт-Петербург-2 (+1,69).

Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерове.