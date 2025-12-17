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ОИ Милан Кортина 2026

Конькобежка Коржова об отборе на Олимпиаду: «Все складывается как нужно»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Чемпионка России по конькобежному спорту Ксения Коржова поделилась с «СЭ» своими переживаниями и итогами отборочного цикла на Олимпийские игры-2026.

— Насколько внимательно следила за олимпийскими шансами?

— Мне сказали, что попадаю в пятерку по результату, но я все равно не рассчитывала, особо не надеялась. Была удивлена, что осталась 22-й после третьего этапа Кубка мира, который пропускала, думала, что окажусь гораздо ниже. Понимала, что по очкам могу не отобраться, потому что мне не хватит немного, но сильно не переживала. В итоге — 17-я в рейтинге, при том что пропустила один этап. Думаю, это хороший результат.

Переживать о том, что меня не поставили на 5000 м... У меня это не вызывает никаких сожалений. Так сложилось. Все складывается как нужно. Я чувствую, что так оно и должно было быть. И результат 3.59,95 сложился, как должно было быть. И 4.01,74 в Калгари, и 4.04,48 в Хамаре, который прошел для меня легче, потому что голова уже была свободнее.

Ксения Коржова.«У меня нет рамок». Конькобежка Коржова — о путевке на Олимпиаду и работе над собой

Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3000 м на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, войдя в число 20 спортсменок, которые выступят на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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Ксения Коржова
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