Конькобежка Фаткулина хотела бы попробовать свои силы в игровых видах спорта

Конькобежка Ольга Фаткулина хотела бы попробовать себя в игровых видах спорта.

«Участвовать в соревнованиях по другим видам спорта не приглашали, — приводит ТАСС слова конькобежки. — Всегда интересно что-то попробовать новое, я участвовала только в «Больших гонках» (спортивно-развлекательное шоу), было очень здорово. Хотела бы себя попробовать где-нибудь в командных видах спорта — футболе, хоккее, баскетболе, хоккее на траве.

32-летняя Фаткулина — серебряный призер Олимпиады 2014 года в Сочи на дистанции 500 м, а также чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.

«Помогает или мешает это? У каждого по-разному, тут главное — без фанатизма, чтобы не переборщить, не ставить цель выиграть любой ценой. У тренеров есть ограничение — перед Олимпиадой ничего нового и экстремального», — подчеркнула Фаткулина.

https://tass.ru/sport/15314357