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Сегодня, 18:00

Конькобежец Семирунний — о польской команде: «Не хватает некоторых российских ребят»

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Конькобежец Владимир Семирунний, сменивший российское спортивное гражданство на польское, рассказал «СЭ» о процессе адаптации в новой команде.

— Не хватает таких российских ребят, как Данила Семериков, Руслан Захаров, Александр Румянцев. Поляки не очень доверяют тренерам, хотят, чтобы на каждой тренировке результат был лучше. Первый год я был у них спарринг-партнером, очень много брал на себя, и они привыкли, когда тяжело — «Владик, давай!». Я же там не Вова, а Владик. Я без проблем брал работу на себя, делал больше. Но сейчас, к сожалению, это сохранилось, хоть чаще вроде и в шутку. А мне уже не интересно быть спарринг-партнером, я сам выступаю, лучше сэкономить силы, чтобы самому затем хорошо бежать. Но у нас тут Шимон Палка хорошо поехал, и хорошо работаем с ним на тренировках.

— Отношения в команде, учитывая то, что ты приехал из России, как складывались?

— Сначала они со мной не общались. Но буквально три-четыре дня спустя, увидев, что я нормально работаю на тренировках, изменили отношение. У меня нет проблем в общении с людьми, я со всеми в хороших отношениях. Зовут в гости, на выходные и так далее.

Владимир Семирунний на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;многоборью. 12&nbsp;января. Херенвен. «Сначала они со мной не общались». Россиянин Семирунний — о смене гражданства и дебюте за сборную Польши

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