Конькобежец Алдошкин потерял паспорт и может пропустить этап Кубка России в Санкт-Петербурге

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Даниил Алдошкин может не выступить на Кубке России в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Mash, 22-летний конькобежец потерял паспорт. Спортсмен заявил, что мог потерять его либо в Шереметьево, либо на борту самолета Москва — Сочи, когда летел на сборы.

Информируется, что Алдошкин написал заявление в полицию. Сотрудникам аэропорта не удалось найти документ, и участие россиянина в Кубке России в Санкт-Петербурге теперь под угрозой.

На первом этапе Кубка России Алдошкин был дисквалифицирован в масс-старте. Второй этап турнира пройдет в Санкт-Петербурге 17-19 ноября.