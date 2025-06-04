Конькобежка Качанова стала единственной, кто оспорил недопуск от ISU

Как сообщили «СЭ» в Спортивном арбитражном суде (CAS), чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира конькобежка Дарья Качанова стала единственной российской спортсменкой, подавшей апелляцию в CAS на решение ISU об отказе в предоставлении ей нейтрального статуса для участия в олимпийских отборочных стартах сезона-2025/26 и, в случае выполнения квалификационных требований, Олимпиаде в Италии.

20 декабря 2024 года ISU опубликовал критерии допуска российских спортсменов к отборочным на Олимпиаду 2026 года стартам. Заявки спортсменов на нейтральный статус должны были быть отправлены до конца февраля 2025 года.

13 мая ISU опубликовал списки допущенных спортсменов, в которых отсутствовала фамилия Качановой, как и многих других представителей всех трех олимпийских дисциплин под эгидой ISU.

Других исков от российских конькобежцев, фигуристов и представителей шорт-трека CAS на 4 июня не получал. Срок подачи апелляций на опубликованное 13 мая решение истек в полночь с 3 на 4 июня.