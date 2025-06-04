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Конькобежка Качанова стала единственной, кто оспорил недопуск от ISU

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Дарья Качанова.
Фото Global Look Press

Как сообщили «СЭ» в Спортивном арбитражном суде (CAS), чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира конькобежка Дарья Качанова стала единственной российской спортсменкой, подавшей апелляцию в CAS на решение ISU об отказе в предоставлении ей нейтрального статуса для участия в олимпийских отборочных стартах сезона-2025/26 и, в случае выполнения квалификационных требований, Олимпиаде в Италии.

20 декабря 2024 года ISU опубликовал критерии допуска российских спортсменов к отборочным на Олимпиаду 2026 года стартам. Заявки спортсменов на нейтральный статус должны были быть отправлены до конца февраля 2025 года.

13 мая ISU опубликовал списки допущенных спортсменов, в которых отсутствовала фамилия Качановой, как и многих других представителей всех трех олимпийских дисциплин под эгидой ISU.

Российских конькобежцев и&nbsp;шорт-трекистов допустили к&nbsp;отбору на&nbsp;Олимпиаду-2026.В одобренных списках нейтральных конькобежцев почти нет сильнейших россиян. Жесткие подходы ISU

Других исков от российских конькобежцев, фигуристов и представителей шорт-трека CAS на 4 июня не получал. Срок подачи апелляций на опубликованное 13 мая решение истек в полночь с 3 на 4 июня.

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Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Дарья Качанова
Коньки
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