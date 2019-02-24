Колобков - о победе Кулижникова: "Павел – прекрасный спортсмен, и справедливо входит в мировую элиту"

Министра спорта Павел Колобков прокомментировал победу россиянина Павла Кулижникова в спринтерском многоборье на чемпионате мира в голландском Херенвене по итогам всех забегов. 24-летний спортсмен стал первым в истории России трехкратным чемпионом мира в данной дисциплине.

– Павел – прекрасный спортсмен, и справедливо входит в мировую элиту, – приводит пресс-служба Министерства спорта РФ слова Колобкова. – Сегодня он в третий раз выиграл Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Стал первым в истории отечественного конькобежного спорта, кто смог добиться такого результата. Рад поздравить Павла и его тренеров с успехом и желаю новых достижений!

Кулижников в третий раз в своей карьере завоевал золото на чемпионате мира в спринтерском многоборье и стал пятым в истории спортсменом, кто добился такого результата.

Кулижников выиграл золото на ЧМ в спринтерском многоборье в Херенвене