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Кодаира выиграла забег на 500 метров, Голикова — 2-я, Фаткулина — 3-я

04:00
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Японка Нао Кодаира выиграла забег на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Ее время — 36,692 секунды.

Россиянки Ангелина Голикова? и Ольга Фаткулина заняли второе и третье места соответственно.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) — 36,692

2. Ангелина Голикова (Россия) — 36,741

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 36,789

4. Ванесса Херцог (Австрия) — 36,949

5. Кими Гетц (США) — 37,183

6. Летиция де Йонг (Голландия) — 37,199

10. Дарья Качанова (Россия) — 37,472

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