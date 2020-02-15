Кодаира выиграла забег на 500 метров, Голикова — 2-я, Фаткулина — 3-я
04:00
Японка Нао Кодаира выиграла забег на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Ее время — 36,692 секунды.
Россиянки Ангелина Голикова? и Ольга Фаткулина заняли второе и третье места соответственно.
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
500 м
1. Нао Кодаира (Япония) — 36,692
2. Ангелина Голикова (Россия) — 36,741
3. Ольга Фаткулина (Россия) — 36,789
4. Ванесса Херцог (Австрия) — 36,949
5. Кими Гетц (США) — 37,183
6. Летиция де Йонг (Голландия) — 37,199
10. Дарья Качанова (Россия) — 37,472
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