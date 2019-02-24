Кодаира выиграла ЧМ в спринтерском многоборье

Японка Нао Кодаира выиграла чемпионат мира в спринтерском многоборье. Конькобежка - олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в беге на 500 м и чемпионка мира-2017 на той же дистанции.

Второй стала соотечественница Кодаиры Михо Такаги, третьей - Бриттани Боу из США. Лучшей из россиянок стала Дарья Качанова - седьмое место.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Женщины

1 000 м

2-й забег

1. Михо Такаги (Япония) - 1.14,56

2. Бриттани Боу (США) - 1.14,64

3. Нао Кодаира (Япония) - 1.14,96

4. Ютта Лердам (Голландия) - 1.15,03

5. Екатерина Айдова (Казахстан) - 1.15,04

6. Саннике де Нелинг (Голландия) - 1.15,28

7. Дарья Качанова (Россия) - 1.15,33

8. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.15,62...

14. Ангелина Голикова (Россия) - 1.16,64

Итог

1. Нао Кодаира (Япония) - 149,665

2. Михо Такаги (Япония) - 150,050

3. Бриттани Боу (США) - 150,180

4. Ванесса Херцог (Австрия) - 151,045

5. Екатерина Айдова (Казахстан) - 151,180

6. Саннике де Нелинг (Голландия) - 151,520

7. Дарья Качанова (Россия) - 151,525

8. Ангелина Голикова (Россия) - 151,575

9. Ольга Фаткулина (Россия) - 151,940