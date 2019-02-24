Кодаира выиграла ЧМ в спринтерском многоборье

Японка Нао Кодаира выиграла чемпионат мира в спринтерском многоборье. Конькобежка - олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в беге на 500 м и чемпионка мира-2017 на той же дистанции.
Второй стала соотечественница Кодаиры Михо Такаги, третьей - Бриттани Боу из США. Лучшей из россиянок стала Дарья Качанова - седьмое место.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Женщины
1 000 м
2-й забег
1. Михо Такаги (Япония) - 1.14,56
2. Бриттани Боу (США) - 1.14,64
3. Нао Кодаира (Япония) - 1.14,96
4. Ютта Лердам (Голландия) - 1.15,03
5. Екатерина Айдова (Казахстан) - 1.15,04
6. Саннике де Нелинг (Голландия) - 1.15,28
7. Дарья Качанова (Россия) - 1.15,33
8. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.15,62...
14. Ангелина Голикова (Россия) - 1.16,64
Итог
1. Нао Кодаира (Япония) - 149,665
2. Михо Такаги (Япония) - 150,050
3. Бриттани Боу (США) - 150,180
4. Ванесса Херцог (Австрия) - 151,045
5. Екатерина Айдова (Казахстан) - 151,180
6. Саннике де Нелинг (Голландия) - 151,520
7. Дарья Качанова (Россия) - 151,525
8. Ангелина Голикова (Россия) - 151,575
9. Ольга Фаткулина (Россия) - 151,940