Китаянки заняли первое место в командной гонке на чемпионате мира на отдельных листанциях. Втоыми стали польские спортсменки, а замкнулу тройку американки.

Россиянки Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова заняли 4-е место.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

Командная гонка

1. Китай (Ли Дань, Тао Цзя Ин, Чжоу Ян) — 3.01,573

2. Польша (Наталья Червонка, Магдалена Чищон, Каролина Босек, Каролина Гашечка) — 2.59,246

3. США (Миа Манганелло, Пэйги Шварцбург, Кими Гетц, Брианна Бококс) — 2.59,796

4. Россия (Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова) — 2.53,921

5. Япония (Михо Такаги, Нана Такаги, Айано Сато, Нене Сакаи) — 2.50,766

6. Голландия (Ирен Вюст, Карлейн Ахтеректе, Антуанетта де Йонг, Мелисса Вейфье) — 2.52,656

7. Канада (Ивана Блонден, Изабелла Вайдеманн, Валери Мальте) — 2.53,628