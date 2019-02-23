Качанова стала третьей в первом забеге на 1000 метров на ЧМ в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Дарья Качанова завоевала третье место в первом забеге на дистанцию 1000 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье в голландском Херенвене.

Первой к финишу пришла американка Бриттани Боу, серебряную медаль завоевала спортсменка из Японии Михо Такари.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Женщины

1 000 м

1-й забег

1. Бриттани Боу (США) - 1.14,60

2. Михо Такаги (Япония) - 1.14,82

3. Дарья Качанова (Россия) - 1.14,94

4. Нао Кодаира (Япония) - 1.15,01

5. Саннике де Нелинг (Голландия) - 1.15,08

6. Ютта Лердам (Голландия) - 1.15,31

10. Ангелина Голикова (Россия) - 1.16,11

14. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.16,48