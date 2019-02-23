Качанова стала третьей в первом забеге на 1000 метров на ЧМ в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Дарья Качанова завоевала третье место в первом забеге на дистанцию 1000 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье в голландском Херенвене.
Первой к финишу пришла американка Бриттани Боу, серебряную медаль завоевала спортсменка из Японии Михо Такари.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Женщины
1 000 м
1-й забег
1. Бриттани Боу (США) - 1.14,60
2. Михо Такаги (Япония) - 1.14,82
3. Дарья Качанова (Россия) - 1.14,94
4. Нао Кодаира (Япония) - 1.15,01
5. Саннике де Нелинг (Голландия) - 1.15,08
6. Ютта Лердам (Голландия) - 1.15,31
10. Ангелина Голикова (Россия) - 1.16,11
14. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.16,48
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldsprint/2018-2019/events/2406_145_1/
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