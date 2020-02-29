Итинохе победил на дистанции 500 м на ЧМ в классическом многоборье
15:01
Японский конькобежец Сейтаро Итинохе стал победителем на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в Хамаре. Лучшим из россиян стал Даниил Беляев, занявший 12-е место.
Хамар (Норвегия)
Чемпионат мира в классическом многоборье
Мужчины
500 м
1. Сейтаро Итинохе (Япония) — 36,17
2. Тайсон Лангелар (Канада) — 36,29
3. Шейн Уильямсон (Япония) — 36,31
4. Марцин Баханек (Бельгия) — 36,32
5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 36,37
6. Ховард Бокко (Норвегия) — 36,45
12. Даниил Беляев (Россия) — 36,86
14. Сергей Трофимов (Россия) — 37,00
22. Руслан Захаров (Россия) — 38,19