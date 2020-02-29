Итинохе победил на дистанции 500 м на ЧМ в классическом многоборье

Японский конькобежец Сейтаро Итинохе стал победителем на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в Хамаре. Лучшим из россиян стал Даниил Беляев, занявший 12-е место.

Хамар (Норвегия)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Мужчины

500 м

1. Сейтаро Итинохе (Япония) — 36,17

2. Тайсон Лангелар (Канада) — 36,29

3. Шейн Уильямсон (Япония) — 36,31

4. Марцин Баханек (Бельгия) — 36,32

5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 36,37

6. Ховард Бокко (Норвегия) — 36,45

12. Даниил Беляев (Россия) — 36,86

14. Сергей Трофимов (Россия) — 37,00

22. Руслан Захаров (Россия) — 38,19