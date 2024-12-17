ISU отменил российское решение по карантину конькобежца Семируннего при переходе в Польшу

Владимир Семирунний, сменивший спортивное гражданство с российского на польское в сентябре 2023 года, получил от Международного союза конькобежцев (ISU) разрешение представлять Польшу на международных соревнованиях с 17 декабря 2024-го.

Таким образом ISU сократил срок карантина, наложенного на Семируннего Союзом конькобежцев России в мае 2024 года, согласно которому спортсмен не может выступать за новую страну до октября 2025-го.

Как спортсмен сообщил «СЭ», ранее, 5 декабря, он успешно получил в Польше вид на жительство. Из-за ограничений, связанных с данным процессом, Владимир не мог покидать территорию Польши до завершения обработки заявки на ВНЖ и пропустил сбор команды в Инцеле (Германия).

Первым стартом спортсмена станет чемпионат Польши по многоборью 20-22 декабря.

До перехода Семирунний представлял на российских соревнованиях Свердловскую область. Он чемпион России 2023 года на 10 000 метров, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2022 года на 5000 метров.