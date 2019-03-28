ISU откажется от ежегодного проведения конькобежного ЧМ в многоборье

Международный союз конькобежцев (ISU) в 2021 году не будет разыгрывать титулы чемпионов мира в классическом и спринтерском многоборьях.

- Чемпионата мира в классическом и спринтерском многоборье не будет в 2021 году, он состоится в 2022-м, также в его программе и соревнования в командном спринте, - приводит РИА Новости слова главы технического комитета по конькобежному спорту ISU Александр Кибалко.

Чемпионат мира в 2021 году предварительно пройдет в Пекине. Он будет проводиться на отдельных дистанциях в олимпийском формате, включая командные гонки и масс-старты. Место проведения чемпионата мира-2022 пока не определено.

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