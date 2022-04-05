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Сегодня, 21:49

ISU опросит национальные федерации по поводу дальнейших действий

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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) опросит национальные федерации о дальнейших действиях организации из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ISU. Решение было принято по итогам заседания совета ISU (1-2 апреля).

«Совет ISU решил написать членам организации с просьбой прокомментировать некоторые предлагаемые решения относительно последствий ситуации на Украине для деятельности ISU», — говорится в заявлении.

Федерации должны предоставить свои комментарии до 18 апреля. В свою очередь, международный союз рассмотрит их в ходе видеоконференции 24 апреля.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под его эгидой. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/14290671
Фигурное катание
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