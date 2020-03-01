Голландка Ирен Вюст стала чемпионкой мира в классическом многоборье. В заключительном забеге на 5000 м она стала второй, уступив чешке Мартине Сабликовой.

В общем зачете Вюст набрала 159,524 очка. Второе место заняла Ивейн Блонден из Канады — 160,462. Тройку замкнула соотечественница Вюст Антуанет де Йонг — 160,631.

Россиянки Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина и Наталья Воронина заняли 6-е, 10-е и 12-е места соответственно.

Для пятикратной олимпийской чемпионки Вюст это седьмое золото ЧМ в классическом многоборье. Ранее она побеждала в 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2017 году. Также на ее счету четыре серебра и две бронзы.

Больше Вюст соревнования выигрывала только немка Гунда Ниман-Штирнеманн — 8 раз.

Хамар (Норвегия)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Женщины

5 000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 6.53,94

2. Ирен Вюст (Голландия) — 7.01,68

3. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 7.02,79

4. Ивана Блонден (Канада) — 7.04,46

5. Мелисса Вейфье (Голландия) — 7.05,20

6. Евгения Лаленкова (Россия) — 7.05,20

Итог

1. Ирен Вюст (Голландия) — 159,524

2. Ивана Блонден (Канада) — 160,462

3. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 160,631

4. Мартина Сабликова (Чехия) — 160,639

5. Мелисса Вейфье (Голландия) — 160,711

6. Евгения Лаленкова (Россия) — 160,809...

10. Елизавета Казелина (Россия) — 119,126...

12. Наталья Воронина (Россия) — 119,791