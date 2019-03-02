Голландские конькобежцы рассказали, что принимали лекарство от астмы по поддельным справкам

Три голландских конькобежца рассказали, что в период с 2000 по 2010 год принимали лекарство от астмы, несмотря на то, что у них не было этой болезни. Опубликовавшее статью изание Volkskrant отмечает, что спортсмены предпочли остаться неизвестными. По их словам, они принимали препарат сальбутамол благодаря пульмонологу Япу Вестбруку. Врач предлагал им поставить диагноз "астма", дающий право на применение препарата до 800 миллиграм в течение 12 часов.

- Он сказал: "Вам не нужно это, но я могу убедить всех, что вам это нужно", - рассказал один из конькобежцев.

Сам Вестбрук опроверг обвинения.

- Не могу представить, чтобы я был настолько рассеян, - сказал врач. - Я помню, ко мне обращались четыре топовых спортсмена, которые думали, что у них астма. Но давать им лекарства от астмы было бы бессмысленно - это сделало бы им только хуже.