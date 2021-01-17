Голландская конькобежка Ютта Лердам завоевала золото чемпионата Европы в спринтерском многоборье. Она выиграла заключительный забег на 1000 м и вырвала победу у Ангелины Голиковой. Россиянка лидировала после трех дистанций, но в последнем забеге стала только пятой и в результате завоевала серебро.

Бронзовую медаль взяла еще одна представительница Голландии Фемке Кок.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Женщины

Спринтерское многоборье

1 000 м

2-й забег

1. Ютта Лердам (Голландия) — 1.14,00

2. Йорин Тер Морс (Голландия) — 1.14,46

3. Фемке Кок (Голландия) — 1.15,12

4. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,29

5. Ангелина Голикова (Россия) — 1.15,66

6. Анна Нифонтова (Белоруссия) — 1.16,77

Итог

1. Ютта Лердам (Голландия) — 149,385

2. Ангелина Голикова (Россия) — 149,855

3. Фемке Кок (Голландия) — 149,870

4. Йорин Тер Морс (Голландия) — 150,430

5. Дарья Качанова (Россия) — 150,980

6. Ванесса Херцог (Австрия) — 152,335...

16. Ольга Фаткулина (Россия) — 113,640