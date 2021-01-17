Голландец Руст выиграл чемпионат Европы в многоборье, Трофимов восьмой

Голландец Патрик Руст стал чемпионом Европы в классическом многоборье. Для него это первая победа в турнире, два года назад он взял серебро.

В тройку вошли его соотечественник Марсель Боскер и норвежец Сверре Лунде Педерсен. Лучший из россиян Сергей Трофимов стал восьмым.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Мужчины

Классическое многоборье

10 000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.42,80

2. Марвин Талсма (Голландия) — 13.01,07

3. Патрик Руст (Голландия) — 13.03,08

4. Марсель Боскер (Голландия) — 13.16,25

5. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — 13.17,97

6. Барт Свингс (Бельгия) — 13.18.08

7. Сергей Трофимов (Россия) — 13.20,53

Итог

1. Патрик Руст (Голландия) — 147,745

2. Марсель Боскер (Голландия) — 149,806

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 149,828

4. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 150,166

5. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — 150,172

6. Барт Свингс (Бельгия) — 150,520...

8. Сергей Трофимов (Россия) — 151,096

9. Даниил Алдошкин (Россия) — 111,386...

13. Руслан Захаров (Россия) — 112,928