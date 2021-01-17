Голландец Руст выиграл чемпионат Европы в многоборье, Трофимов восьмой
Голландец Патрик Руст стал чемпионом Европы в классическом многоборье. Для него это первая победа в турнире, два года назад он взял серебро.
В тройку вошли его соотечественник Марсель Боскер и норвежец Сверре Лунде Педерсен. Лучший из россиян Сергей Трофимов стал восьмым.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
Мужчины
Классическое многоборье
10 000 м
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.42,80
2. Марвин Талсма (Голландия) — 13.01,07
3. Патрик Руст (Голландия) — 13.03,08
4. Марсель Боскер (Голландия) — 13.16,25
5. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — 13.17,97
6. Барт Свингс (Бельгия) — 13.18.08
7. Сергей Трофимов (Россия) — 13.20,53
Итог
1. Патрик Руст (Голландия) — 147,745
2. Марсель Боскер (Голландия) — 149,806
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 149,828
4. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 150,166
5. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — 150,172
6. Барт Свингс (Бельгия) — 150,520...
8. Сергей Трофимов (Россия) — 151,096
9. Даниил Алдошкин (Россия) — 111,386...
13. Руслан Захаров (Россия) — 112,928
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