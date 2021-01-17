Голландец Крол выиграл чемпионат Европы в спринтерском многоборье
Голландец Томас Крол выиграл чемпионат Европы в спринтерском многоборье. В тройку призеров вошли три представителя Голландии: вторым стал Хейн Оттерспер, третьим — Йоэль Дуфтер.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
Мужчины
Спринтерское многоборье
1 000 м. 2-й забег
1. Томас Крол (Голландия) — 1.08,02
2. Матиас Фосте (Бельгия) — 1.08,78
3. Йоэль Дуфтер (Германия) — 1.08,93
4. Хейн Оттерспер (Голландия) — 1.09,08
5. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.09,22
6. Мартен Лиив (Эстония) — 1.09,45...
12. Виктор Лобас (Россия) — 1.11,17
13. Виктор Муштаков (Россия) — не финишировал
Итог
1. Томас Крол (Голландия) — 137,955
2. Хейн Оттерспер (Голландия) — 138,645
3. Йоэль Дуфтер (Германия) — 138,770
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 139,560
5. Артур Ногаль (Польша) — 139,855
6. Давид Боза (Италия) — 140,125...
12. Виктор Лобас (Россия) — 142,220
13. Виктор Муштаков (Россия) — 104,510
14. Артем Арефьев (Россия) — 105,745
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