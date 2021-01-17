Голландец Крол выиграл чемпионат Европы в спринтерском многоборье

Голландец Томас Крол выиграл чемпионат Европы в спринтерском многоборье. В тройку призеров вошли три представителя Голландии: вторым стал Хейн Оттерспер, третьим — Йоэль Дуфтер.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Мужчины

Спринтерское многоборье

1 000 м. 2-й забег

1. Томас Крол (Голландия) — 1.08,02

2. Матиас Фосте (Бельгия) — 1.08,78

3. Йоэль Дуфтер (Германия) — 1.08,93

4. Хейн Оттерспер (Голландия) — 1.09,08

5. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.09,22

6. Мартен Лиив (Эстония) — 1.09,45...

12. Виктор Лобас (Россия) — 1.11,17

13. Виктор Муштаков (Россия) — не финишировал

Итог

1. Томас Крол (Голландия) — 137,955

2. Хейн Оттерспер (Голландия) — 138,645

3. Йоэль Дуфтер (Германия) — 138,770

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 139,560

5. Артур Ногаль (Польша) — 139,855

6. Давид Боза (Италия) — 140,125...

12. Виктор Лобас (Россия) — 142,220

13. Виктор Муштаков (Россия) — 104,510

14. Артем Арефьев (Россия) — 105,745