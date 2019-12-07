Голландцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Нур-Султане
16:02
Голландцы Томас Крол, Кьелд Нейс и Кай Фербей заняли весь пьедестал почета на дистанции 1 000 метров на этапе Кубка мира в Нур-Султане.
Нур-Султан (Казахстан)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Томас Крол (Голландия) — 1.08,420
2. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.08,535
3. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,818
4. Матиас Фосте (Бельгия) — 1.08,908
5. Нико Иле (Германия) — 1.09,083
6. Джои Мантия (США) — 1.09,203...
12. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,627...
15. Артем Арефьев (Россия) — 1.09,753
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