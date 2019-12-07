Голландцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Нур-Султане

Голландцы Томас Крол, Кьелд Нейс и Кай Фербей заняли весь пьедестал почета на дистанции 1 000 метров на этапе Кубка мира в Нур-Султане.

Нур-Султан (Казахстан)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Томас Крол (Голландия) — 1.08,420

2. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.08,535

3. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,818

4. Матиас Фосте (Бельгия) — 1.08,908

5. Нико Иле (Германия) — 1.09,083

6. Джои Мантия (США) — 1.09,203...

12. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,627...

15. Артем Арефьев (Россия) — 1.09,753