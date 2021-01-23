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Голландцы Крол, Руст и Нейс заняли весь пьедестал на 1500 м в Херенвене

17:46

Голландцы заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Херенвене на дистанции 1500 м. Выиграл Томас Крол, в тройку вошли Патрик Руст и Кьелд Нейс. Россиянин Даниил Беляев занял десятое место.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Томас Крол (Голландия) — 1.43,243

2. Патрик Руст (Голландия) — 1.44,457

3. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.44,662...

10. Даниил Беляев (Россия) — 1.46,111...

12. Сергей Трофимов (Россия) — 1.46,262...

19. Виктор Лобас (Россия) — 1.49,412

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