Голландцы Крол, Руст и Нейс заняли весь пьедестал на 1500 м в Херенвене
17:46
Голландцы заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Херенвене на дистанции 1500 м. Выиграл Томас Крол, в тройку вошли Патрик Руст и Кьелд Нейс. Россиянин Даниил Беляев занял десятое место.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Томас Крол (Голландия) — 1.43,243
2. Патрик Руст (Голландия) — 1.44,457
3. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.44,662...
10. Даниил Беляев (Россия) — 1.46,111...
12. Сергей Трофимов (Россия) — 1.46,262...
19. Виктор Лобас (Россия) — 1.49,412
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