Голикова стала второй на дистанции 500 м в Нагано
10:41
Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место в первом забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано.
Еще три представительницы России Дарья Качанова, Ольга Фаткулина и Ирина Кузнецова заняли пятое, шестое и 16-е места.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Женщины
500 м
1-й забег
1. Нао Кодаира (Япония) — 37,496
2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,515
3. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,653
4. Дарья Качанова (Россия) — 37,740
5. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,778
6. Ариса Го (Япония) — 37,947...
16. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,820
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2019-2020/events/2607_138_1/
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