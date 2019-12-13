Голикова стала второй на дистанции 500 м в Нагано

Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место в первом забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано.

Еще три представительницы России Дарья Качанова, Ольга Фаткулина и Ирина Кузнецова заняли пятое, шестое и 16-е места.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Женщины

500 м

1-й забег

1. Нао Кодаира (Япония) — 37,496

2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,515

3. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,653

4. Дарья Качанова (Россия) — 37,740

5. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,778

6. Ариса Го (Япония) — 37,947...

16. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,820