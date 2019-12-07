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Голикова стала первой на этапе Кубка мира в Нур-Султане

15:28

Россиянка Ангелина Голикова стала первой на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Нур-Султане.

Второй стала ее соотечественница Дарья Качанова. Замкнула тройку японка Нао Кодаира.

Нур-Султан (Казахстан)

Кубок мира

Женщины

500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,585

2. Дарья Качанова (Россия) — 37,601

3. Нао Кодаира (Япония) — 37,727

4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,740

5. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,816

6. Бриттани Боу (США) — 37,835

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