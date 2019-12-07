Голикова стала первой на этапе Кубка мира в Нур-Султане
15:28
Россиянка Ангелина Голикова стала первой на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Нур-Султане.
Второй стала ее соотечественница Дарья Качанова. Замкнула тройку японка Нао Кодаира.
Нур-Султан (Казахстан)
Кубок мира
Женщины
500 м
1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,585
2. Дарья Качанова (Россия) — 37,601
3. Нао Кодаира (Япония) — 37,727
4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,740
5. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,816
6. Бриттани Боу (США) — 37,835
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